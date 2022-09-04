Самосвал на «Скандинавии» поймал боны и упал

Серьёзное ДТП произошло на севере Ленинградской области вечером 4 сентября.
Фотографии самосвала, лежащего в кювет на автодороге А-181 «Скандинавия» недалеко от Выборга, очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили информацию. ДТП произошло около 18:30 на 92-м километре трассы. Грузовой автомобиль наехал на водоналивные боны и опрокинулся. Пострадал один человек.
Пробка на месте ДТП «Яндекс.Карты» не фиксируют. В целом на трассах, ведущих в Петербург, заторов не наблюдается.