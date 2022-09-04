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    Самосвал на «Скандинавии» поймал боны и упал

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    Серьёзное ДТП произошло на севере Ленинградской области вечером 4 сентября.

    Фотографии самосвала, лежащего в кювет на автодороге А-181 «Скандинавия» недалеко от Выборга, очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили информацию. ДТП произошло около 18:30 на 92-м километре трассы. Грузовой автомобиль наехал на водоналивные боны и опрокинулся. Пострадал один человек.

    Пробка на месте ДТП «Яндекс.Карты» не фиксируют. В целом на трассах, ведущих в Петербург, заторов не наблюдается.

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