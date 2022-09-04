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    Наука

    Из-за энергетического кризиса могут остановить Большой адронный коллайдер

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    Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разрабатывает планы остановки своих ускорителей частиц, в том числе Большого адронного коллайдера, на тот случай, если во Франции не хватит электричества, пишет 4 сентября The Wall Street Journal.

    «Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — рассказал глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде (цитата по РИА Новости).

    По его словам, организации нужно избежать внезапного отключения электричество, которое способно вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Важная цель — сохранить работу Большого адронного коллайдера. Так, если остановить другие ускорители, потребление энергии снизится на 25%. Кроме того, ЦЕРН ведёт переговоры с Electricite de France — поставщиком электроэнергии, который контролирует правительство Франции, чтобы заранее получить предупреждения о необходимости снизить потребление.

    По некоторым прогнозам, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии в 2023 году может взлететь выше 1000 евро за мегаватт-час, то есть на 1000% больше, чем год назад.

    Большой адронный коллайдер длиной более 26 км расположен на границе Франции и Швейцарии. Он используется для изучения протонов и других элементарных частиц.

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