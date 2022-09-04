Из-за энергетического кризиса могут остановить Большой адронный коллайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разрабатывает планы остановки своих ускорителей частиц, в том числе Большого адронного коллайдера, на тот случай, если во Франции не хватит электричества, пишет 4 сентября The Wall Street Journal.



«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — рассказал глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде (цитата по РИА Новости).

