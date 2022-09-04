В Доме Радио прозвучит «Крик о тишине»

«Крик о тишине. Дао дэ цзин» — синтез хореографии, перформанса, живой и электронной музыки. В названии балета отсылка к одному из выдающихся памятников китайской мысли «Дао дэ цзин», оказавшему большое влияние на культуру Китая и всего мира. На русском языке название звучит как «Книга пути и достоинства». В основе трактата Лао-цзы — понятие дао, оно может трактоваться как существование естественного порядка вещей, не допускающего постороннего вмешательства — «небесная воля» или «чистое небытие».

6 и 7 сентября в Доме Радио пройдет премьера современного балета «Крик о тишине. Дао дэ цзин» хореографа Ольги Цветковой и композитора Антона Светличного.

Второе название «Крик о тишине» создатели раскрывают как «опыт внутреннего зрения, интуитивная попытка вернуться к ощущению изначальной цельности мира, еще не распавшегося на противоположности». Это постановка о неразрывном и гармоничном сосуществовании чуждых друг другу элементов: зла и добра, белого и черного, движения и неподвижности, звука и паузы, живого и неживого. «Перформеры отчаянно, до изнеможения и густого пота, танцевали: балетные па, кувырки, короткие остановки, еще один пятиминутный заход нонстоп, как на рейве в самом разгаре», — писала Анастасия Кальк для «Сигмы» про балет «Крик о тишине. Дао дэ цзин».

Музыка Антона Светличного во многом повлияла на идею и концепцию балета. В музыке «Крика о тишине» живые инструменты совмещаются с электроникой, минимализм — с колокольными звонами, а жесткие механические ритмы — с мягким состоянием потока и сверхтекучести», — сообщают на сайте Дома Радио.



Состав исполнителей и музыкантов можно посмотреть на сайте Дома Радио.



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Полина Никитина

