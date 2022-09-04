Женщину передали врачам после пожара в старинном доме в Петербурге

Три пожарных расчёта работали вечером 4 сентября на 12-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов в дом 8 по этой улице поступил в 19:42. На место выехали 15 сотрудников на трёх машинах. Они выяснили, что в трехкомнатной отдельной квартире горит одна из комнат, огонь охватил 8 квадратных метров.
К 20:16 пожар был ликвидирован. Медики госпитализировали женщину, пострадавшую из-за возгорания.
Дом 8 по 12-й Красноармейской, по данным Сitywalls, построен в 1880–1881 годах архитектором Розинским как доходный дом.