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    Женщину передали врачам после пожара в старинном доме в Петербурге

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    Три пожарных расчёта работали вечером 4 сентября на 12-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов в дом 8 по этой улице поступил в 19:42. На место выехали 15 сотрудников на трёх машинах. Они выяснили, что в трехкомнатной отдельной квартире горит одна из комнат, огонь охватил 8 квадратных метров.

    К 20:16 пожар был ликвидирован. Медики госпитализировали женщину, пострадавшую из-за возгорания.

    Дом 8 по 12-й Красноармейской, по данным Сitywalls, построен в 1880–1881 годах архитектором Розинским как доходный дом.

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