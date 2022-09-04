Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки — запихнули в машину и увезли

В американском города Мемфис, штат Теннесси, полиция разыскивает внучку миллиардера Джозефа Оргилла, похищенную во время утренней пробежки. Об этом 4 сентября пишет New York Post. Уже есть подозреваемые.



34-летняя Элиза Флетчер пропала утром 2 сентября. По данным издания, её затолкали в машину и увезли, на месте найдены её разбитый смартфон и бутылка с водой. Автомобиль вскоре удалось найти, но женщины там не было. В салоне находился 38-летний мужчина. Именно ему сейчас предъявлено обвинение в похищении человека при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. К преступлению может быть причастен еще один мужчина. Оба помещены под стражу.

