Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки — запихнули в машину и увезли

В американском города Мемфис, штат Теннесси, полиция разыскивает внучку миллиардера Джозефа Оргилла, похищенную во время утренней пробежки. Об этом 4 сентября пишет New York Post. Уже есть подозреваемые.
34-летняя Элиза Флетчер пропала утром 2 сентября. По данным издания, её затолкали в машину и увезли, на месте найдены её разбитый смартфон и бутылка с водой. Автомобиль вскоре удалось найти, но женщины там не было. В салоне находился 38-летний мужчина. Именно ему сейчас предъявлено обвинение в похищении человека при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. К преступлению может быть причастен еще один мужчина. Оба помещены под стражу.
Сама Элиза Флетчер не найдена, поиски продолжаются. Её семья назначила вознаграждение в 50 тыс. долл. за информацию о её местонахождении.
Элиза Флетчер работает учителем в школе, у неё двое детей. Она является наследницей компании Orgill Inc., основанной миллиардером Джозефом Оргиллом, с годовым объёмом продаж 3 миллиарда долларов.