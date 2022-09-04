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    Семак назвал состав «Зенита» на выездной матч против «Спартака»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют против «Спартака» в 8-м туре чемпионата РПЛ. Игра пройдет 4 сентября в Москве, начало в 20:00.

    В стартовом составе петербуржцев выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

    В запасе остались: Иван, Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

    «Зенит» после 7-го тура чемпионата РПЛ занимал первое место с 17 очками, «Спартак» — второе место с 16 очками.

    Напомним, что команды начали этот сезон матчем за Суперкубок, в котором «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0.

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