Семак назвал состав «Зенита» на выездной матч против «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют против «Спартака» в 8-м туре чемпионата РПЛ. Игра пройдет 4 сентября в Москве, начало в 20:00.
В стартовом составе петербуржцев выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.
В запасе остались: Иван, Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.
«Зенит» после 7-го тура чемпионата РПЛ занимал первое место с 17 очками, «Спартак» — второе место с 16 очками.
Напомним, что команды начали этот сезон матчем за Суперкубок, в котором «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0.