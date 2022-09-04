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    Финляндия намерена предоставить энергокомпаниям госгарантии на 10 млрд евро на фоне остановки «Северного потока»

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    Правительство Финляндии хочет выдать энергетическим компаниям страны государственные гарантии на 10 млрд евро. Об этом заявила 4 сентября премьер-министр Санна Марин, пишут местные СМИ.

    Напомним, «Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку», а с 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ. Есть опасения, что после начала торгов 5 сентября цены на электроэнергию могут резко вырасти, а энергетические компании будут нуждаться в дополнительном финансировании для обеспечения гарантий поставок.

    Предложенная правительством Суоми схема займов и гарантий будет действовать до конца 2023 года с максимальным сроком погашения два года. Но инициативу кабмина предстоит утвердить парламенту Финляндии, передает РИА Новости.

    Ранее об аналогичных мерах объявило правительство Швеции. Как сообщает ТАСС, оно предоставило энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 млрд шведских крон (23 млрд долларов).

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