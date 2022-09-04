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    «Хлеба и зрелищ». В ДТП на Кораблестроителей пал светофор, у грузовика вырвало колесо

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    Зрелищная авария с участием грузовика и легковой машины произошла в Василеостровском районе Петербурга днём 4 сентября. Транспортного напора не выдержал светофор.

    На улице Кораблестроителей, у моста через Смоленку, столкнулись «Газель» с надписью «Хлеб» и «Лада», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машины получили сильные повреждения, фургон лишился колеса. Рядом с ними лежит поверженный светофор. Дорога усеяна обломками.

    На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

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