«Хлеба и зрелищ». В ДТП на Кораблестроителей пал светофор, у грузовика вырвало колесо

Зрелищная авария с участием грузовика и легковой машины произошла в Василеостровском районе Петербурга днём 4 сентября. Транспортного напора не выдержал светофор.
На улице Кораблестроителей, у моста через Смоленку, столкнулись «Газель» с надписью «Хлеб» и «Лада», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машины получили сильные повреждения, фургон лишился колеса. Рядом с ними лежит поверженный светофор. Дорога усеяна обломками.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.