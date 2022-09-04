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    Дмитрий Песков рассказал, как идет спецоперация: главные новости вокруг Украины за 4 сентября

    Что случилось за последние сутки

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    Остановка «Северного потока» наделала много шума
    Остановка «Северного потока» наделала много шумаФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 сентября.

    Интервью Пескова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия-1». Главные тезисы:

    • если Евросоюз введет визовые ограничения для россиян, то Россия пойдет на ответные меры;
    • для России остаются открытыми множество каналов сотрудничества, мир вовсе не ограничивается Западом;
    • любая конфронтация заканчивается разрядкой, так случится и на этот раз;
    • условия России по урегулированию украинского конфликта остаются теми же;
    • Россия готова говорить с Зеленским о выполнении этих условий;
    • специальная военная операция на Украине «идет своим ходом», все ее цели будут достигнуты;
    • «Газпром» ведет профилактические работы на «Северном потоке» строго по регламенту, это обусловлено заботой о безопасности поставок.

    Чуть больше о «Газпроме»

    Вице-премьер Александр Новак в эфире «России-1» заявил, что единственные причины остановки «Северного потока» — действия и санкции Запада, так как они нарушили контракт по обслуживанию трубопровода. Иначе на остановку смотрит канцлер Германии Олаф Шольц.

    — То, что всегда имело место даже во времена холодной войны, больше не работает: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей, — сказал он на пресс-конференции в Берлине

    Также Шольц признал, что последствия украинского конфликта ощущаются в Германии, и снова пообещал Украине поддержку своей страны.

    Поддержка

    Правящая коалиция в Германии договорилась о новом пакете мер поддержки граждан и экономики в условиях кризиса. Его размер — 65 миллиардов евро. Причиной таких мер выступает ситуация на Украине, которая, по мнению немецких политиков, «приводит к росту цен на энергоносители и продовольствие во всем мире».

    — Мы никого не бросим на произвол судьбы. Мы никого не оставим в одиночестве, — пообещал Шольц гражданам Германии.

    Также Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 миллионов евро.

    — Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц, — передает ТАСС слова министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце.

    Остановка «Северного потока» наделала много шума
    Остановка «Северного потока» наделала много шумаФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    ГерманияДмитрий ПесковУкраинаКризисСпецоперацияГазпром

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