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    «Стоит ждать новых заявлений по Украине». Стало известно, с кем и о чем Владимир Путин будет говорить на ВЭФ

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    Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), скорее всего, затронет тему Украины.

    «Стоит ждать новых заявлений по Украине», — сказал 4 сентября в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» ее автор Павел Зарубин (цитата по «Интерфаксу»).

    ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его темой в этом году станет «На пути к многополярному миру».

    Пленарное заседание состоится 7 сентября. Как сообщила пресс-служба Кремля, вместе с Владимиром Путиным в ней примут участие премьер временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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