«Стоит ждать новых заявлений по Украине». Стало известно, с кем и о чем Владимир Путин будет говорить на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), скорее всего, затронет тему Украины.



«Стоит ждать новых заявлений по Украине», — сказал 4 сентября в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» ее автор Павел Зарубин (цитата по «Интерфаксу»).



ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его темой в этом году станет «На пути к многополярному миру».

