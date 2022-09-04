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    КГИОП показывает, как чистили и мыли могилы на Смоленском лютеранском кладбище

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    КГИОП

    На Смоленском лютеранском кладбище в Василеостровском районе Петербурга прошёл субботник с участием чиновников, реставраторов и волонтёров. Об этом 4 сентября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в своём телеграм-канале.

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    Территорию некрополя в течение нескольких лет приводят в порядок сотрудники КГИОП, Союза реставраторов Санкт Петербурга, СПб ГО ВООПИиК и волонтеры проекта «Открытый город». С апреля такие субботники стали регулярными. По выходным здесь работает «волонтёрская школа» для людей, интересующихся уходом за памятниками. Ведётся поиск родственников похороненных там, могил и «кураторов захоронений».

    «Под руководством профессиональных реставраторов отмыли 50 памятников, в том числе надгробия военного врача Карла Соколовского, математика, астронома и геодезиста Федора фон Шуберта, генерал-лейтенанта флота, кораблестроителя, собственного ученика Петра I — Ивана Рамбурга и др. Были найдены надгробные плиты, считавшиеся утерянными, в том числе Анны Смит, барона фон Данкельман», — отмечается в сообщении.

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