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    В изуродованной машине в Карелии три человека смогли выжить

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    Глядя на фотографии с места этой аварии в Карелии, сложно поверить, что никто не погиб. Пострадавших, по данным спасательной службы Пряжинского района, трое.

    В деревне Кутчезеро в 300 метрах от перекрёстка с трассой А-121 «Сортавала» 3 сентября около 19 часов легковой автомобиль съехал в кювет, ударился о препятствие (судя по фотографиям, дерево) и опрокинулся. Машину сплюснуло, люди оказались зажаты в салоне.

    Сотрудники пожарной части деблокировали трех пострадавших и передали медикам скорой помощи.

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