В изуродованной машине в Карелии три человека смогли выжить

Глядя на фотографии с места этой аварии в Карелии, сложно поверить, что никто не погиб. Пострадавших, по данным спасательной службы Пряжинского района, трое.



В деревне Кутчезеро в 300 метрах от перекрёстка с трассой А-121 «Сортавала» 3 сентября около 19 часов легковой автомобиль съехал в кювет, ударился о препятствие (судя по фотографиям, дерево) и опрокинулся. Машину сплюснуло, люди оказались зажаты в салоне.

