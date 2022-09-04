Землетрясение случилось в Лихтенштейне, когда депутаты обсуждали последствия землетрясений

Два землетрясения произошло в княжестве Лихтенштейн именно в тот момент, когда законодатели обсуждали плюсы и минусы страхования от землетрясений.



Как сообщает 4 сентября «Интерфакс», депутат Беттина Петцольд-Маер выступала с речью о высокой вероятности землетрясений, из-за которых могут пострадать все жители страны, 39 тысяч человек. И в этот момент собравшиеся почувствовали первый толчок. Петцольд-Маер рассмеялась и продолжила — пока зал не сотрясся от второго, более сильного толчка.

