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    В Петербурге скончалась старейший член Союза журналистов. Ей был 101 год

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    В Петербурге на 102-м году жизни скончалась журналист Нина Пономарева. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти 4 сентября. Она была старейшим членом организации, отмечается в заявлении.

    Нина Пономарева. Фото с сайта Союза журналистов Петербурга и Ленобласти
    Нина Пономарева. Фото с сайта Союза журналистов Петербурга и Ленобласти
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    Нина Пономарева родилась 8 июля 1921 года. Она — ветеран войны и житель блокадного Ленинграда, награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». С 1948 года работала в детской редакции Дома Радио, затем стала ее руководителем, а после — главным редактором детской (потом и юношеской) редакции Ленинградской студии телевидения. Под ее руководством выходили такие передачи, как «Ребятам о зверятах», «Знай свой город», «Солнцеворот», «Сириус-2», «Путь к музыке», «Международный конкурс юных музыкантов имени Андреева» и многие другие.

    «На протяжении 20 лет Пономарева поддерживала профессиональные традиции и объединяла ветеранов в Союзе журналистов», — говорится в сообщении ассоциации.

    Нина Пономарева. Фото с сайта Союза журналистов Петербурга и Ленобласти
    Нина Пономарева. Фото с сайта Союза журналистов Петербурга и Ленобласти

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