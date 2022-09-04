В Петербурге скончалась старейший член Союза журналистов. Ей был 101 год

В Петербурге на 102-м году жизни скончалась журналист Нина Пономарева. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти 4 сентября. Она была старейшим членом организации, отмечается в заявлении.
Нина Пономарева родилась 8 июля 1921 года. Она — ветеран войны и житель блокадного Ленинграда, награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». С 1948 года работала в детской редакции Дома Радио, затем стала ее руководителем, а после — главным редактором детской (потом и юношеской) редакции Ленинградской студии телевидения. Под ее руководством выходили такие передачи, как «Ребятам о зверятах», «Знай свой город», «Солнцеворот», «Сириус-2», «Путь к музыке», «Международный конкурс юных музыкантов имени Андреева» и многие другие.
«На протяжении 20 лет Пономарева поддерживала профессиональные традиции и объединяла ветеранов в Союзе журналистов», — говорится в сообщении ассоциации.