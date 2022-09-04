Меткое дерево остановило поезда, идущие из Петербурга в Сухум и обратно

Почти два десятка южных поездов, в том числе из Петербурга, задержались из-за ЧП в Краснодарском крае.



Как сообщает РЖД, 4 сентября в 02:27 между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель дерево упало на контактную сеть, повредив её. Это однопутный участок дороги. Встали 17 составов. Среди них поезда дальнего следования:

