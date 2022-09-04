Меткое дерево остановило поезда, идущие из Петербурга в Сухум и обратно

Почти два десятка южных поездов, в том числе из Петербурга, задержались из-за ЧП в Краснодарском крае.
Как сообщает РЖД, 4 сентября в 02:27 между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель дерево упало на контактную сеть, повредив её. Это однопутный участок дороги. Встали 17 составов. Среди них поезда дальнего следования:
- Санкт-Петербург — Сухум (№ 479),
- Сухум — Санкт-Петербург (№ 480),
- Москва — Сухум (и № 305),
- поезда из Ижевска, Воркуты, Барнаула, Москвы, Казани, Тамбова, Кисловодска и Красноярска в Адлер (№ 497, 309, 139, 471, 491, 459, 643, 127),
- из Челябинска и Смоленска в Имеретинский курорт (№ 553 и № 467),
- «Ласточка» Имеретинский курорт — Ростов (№ 808),
- Адлер — Орск (№ 546)
С отставанием от графика идут и пригородные электрички между Имеретинским курортом и Туапсе.