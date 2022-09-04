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    На Московском проспекте ВАЗ помог задержать похитителя мотоцикла, сбив его

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    Пьяному любителю чужих мотоциклов не удалось далеко укатить свою добычу. Неравнодушный незнакомец навел на него страху. Об инциденте на юге Петербурга «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    Накануне днём на Московском проспекте прохожий заметил сильно пьяного мужчину, катившего мотоцикл. Петербуржец решил поинтересоваться маршрутом мотоциклиста, но тот от внезапной эмпатии незнакомца растерялся, бросил своего «коня» и побежал прочь. У соседнего дома вне зоны пешеходного перехода его сбил ВАЗ. Приехавшие а место аварии полицейские выяснили, что мотоцикл был похищен.

    «После оказания медицинской помощи похититель доставлен в отдел полиции. В тот же день от владельца мотоцикла поступило заявление о хищении», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Возбуждено уголовное дело о краже.

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