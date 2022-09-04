На Московском проспекте ВАЗ помог задержать похитителя мотоцикла, сбив его

Пьяному любителю чужих мотоциклов не удалось далеко укатить свою добычу. Неравнодушный незнакомец навел на него страху. Об инциденте на юге Петербурга «Фонтанке» стало известно 4 сентября.



Накануне днём на Московском проспекте прохожий заметил сильно пьяного мужчину, катившего мотоцикл. Петербуржец решил поинтересоваться маршрутом мотоциклиста, но тот от внезапной эмпатии незнакомца растерялся, бросил своего «коня» и побежал прочь. У соседнего дома вне зоны пешеходного перехода его сбил ВАЗ. Приехавшие а место аварии полицейские выяснили, что мотоцикл был похищен.

