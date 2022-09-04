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    Сломали нос за водку и женский крем. На Большом Сампсониевском посетитель защитил «Дикси» от расхитителей

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    Между полок сетевого магазина в Выборгском районе Петербурга развязался бой за водку и женские кремы. За сотрудницу магазина вступился посетитель, решающим аргументом стал пистолет. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    предоставлено пресс-службуой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В субботу вечером в магазин «Дикси» на Большом Сампсониевском проспекте заявилась компания из дамы и двух кавалеров. Они пробежались по алкогольному и косметическом отделам. Водку и кремы предпочитали складывать не в корзинку, а в сумку. Неладное заметила сотрудница магазина, на помощь ей поспешил один из посетителей. Вдвоем они выступили против нечестной компании, завязалась драка. Защитнику магазина прилетело по лицу, затем любитель бесплатных покупок расстегнул куртку и продемонстрировал пистолет. Сотруднице магазина и её защитнику пришлось отступить. После драки 26-летнего мужчину доставили в Мариинскую больницу, где у него диагностировали перелом носа.

    Полиция не дала компании далеко уехать. Двоих приезжих из Дагестана и их подругу из Молдовы задержали на Хасанской улице. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хищение.

    «Старший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а на текущий момент находится под подпиской о невыезде за хищение ящика элитной водки из магазина», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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