    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    767мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Прогулять «Разговор о важном»?Погибли на КамчаткеКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На юге Петербурга из окна выкинули собаку. Соседи вызвали полицию

    8744
    14 комментариев

    Петербуржцы не остались равнодушными, став свидетелями гибели собаки под окнами многоэтажки. В смертельном происшествии разбирается полиция. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 сентября.

    Накануне вечером в полицию обратились жители улицы Алтайская. Соседи увидели, как из окна квартиры на пятом этаже выкинули собаку. Животное погибло.

    Приехавшие на место полицейские не застали дома хозяйку пса, женщина была на работе в магазине. Дверь открыл её 49-летний супруг. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

    В 2014 году петербуржец стал фигурантом уголовного дела о причинении насилия представителю власти: мужчина в аэропорту проявил агрессию в отношении полицейского. Дело прекратили по соглашению сторон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close