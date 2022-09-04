На юге Петербурга из окна выкинули собаку. Соседи вызвали полицию

Петербуржцы не остались равнодушными, став свидетелями гибели собаки под окнами многоэтажки. В смертельном происшествии разбирается полиция. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 сентября.
Накануне вечером в полицию обратились жители улицы Алтайская. Соседи увидели, как из окна квартиры на пятом этаже выкинули собаку. Животное погибло.
Приехавшие на место полицейские не застали дома хозяйку пса, женщина была на работе в магазине. Дверь открыл её 49-летний супруг. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
В 2014 году петербуржец стал фигурантом уголовного дела о причинении насилия представителю власти: мужчина в аэропорту проявил агрессию в отношении полицейского. Дело прекратили по соглашению сторон.