Водителя зажало в KIA после ДТП с грузовиком на «Нарве», пассажиры тоже пострадали

Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти и полицию, 3 сентября около 18:30 поступила информация об аварии у деревни Куты. По предварительным данным, легковая «КИА» и грузовая «Хёндэ» на разошлись бортами. Оба автомобиля съехали в кювет.
Водителя легковой машины зажало в салоне. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента. Пострадали и два пассажира «КИА», оба госпитализированы.