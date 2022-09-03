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    Водителя зажало в KIA после ДТП с грузовиком на «Нарве», пассажиры тоже пострадали

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    Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

    Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти и полицию, 3 сентября около 18:30 поступила информация об аварии у деревни Куты. По предварительным данным, легковая «КИА» и грузовая «Хёндэ» на разошлись бортами. Оба автомобиля съехали в кювет.

    Водителя легковой машины зажало в салоне. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента. Пострадали и два пассажира «КИА», оба госпитализированы.

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