Чемпионат мира по стрельбе — 2023 перенесён из России в Азербайджан

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) решила перенести чемпионат мира по стрельбе, который изначально планировалось проводить в России в августе 2023 года, в Азербайджан. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.



30 июня ISSF перенесла все российские турниры, которые должны были пройти в 2022 году, на 2023-й. Напомним, после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года наложил двухлетний запрет на выступление российских спортсменов под флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.

