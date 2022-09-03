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    Чемпионат мира по стрельбе — 2023 перенесён из России в Азербайджан

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    Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) решила перенести чемпионат мира по стрельбе, который изначально планировалось проводить в России в августе 2023 года, в Азербайджан. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

    30 июня ISSF перенесла все российские турниры, которые должны были пройти в 2022 году, на 2023-й. Напомним, после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года наложил двухлетний запрет на выступление российских спортсменов под флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.

    7 марта этого года ISSF отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за военной спецоперации на Украине.

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