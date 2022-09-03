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    Следком попросили проверить на унижение клип-пародию комика Александра Гудкова «Я узкий»

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    10 комментариев

    Глава общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков попросил Следственный комитет проверить клип комика Александра Гудкова «Я узкий» на унижение чести и достоинства русских по национальному признаку. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой автора заявления.

    Около месяца назад певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил патриотичную песню «Я русский». А буквально на днях на ютуб-канале «Чикен карри» вышел клип на песню от Гудкова — «Я узкий». На данный момент он набрал 1,2 миллиона просмотров.

    Клип привлек внимание председателя общественного объединения «Гражданский комитет России». Он обратился в СК с просьбой дать ролику правовую оценку и проверить его на наличие признаков преступления. Речь идет о статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание по ней предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

    По данным СПАРК, в ЕГРЮЛ не зарегистрировано межрегиональное общественное движение с названием «Гражданский комитет России». На его странице в соцсети сказано, что оно является добровольным общественным объединением.

    «Российское новостное интернет-СМИ Mash осветило мою позицию по поводу выходки очередного скудоумного маргинала из так называемой творческой интеллигенции, которые старательно продвигают русофобию в формате «юмора»...Но, любишь медок, люби и холодок», — прокомментировал ситуацию глава движения Артур Шлыков на своей странице «Вконтакте». Также на ней указано, что Шлыков якобы раньше работал в ГУ МВД России по Московской области, был членом Подмосковного отделения Народного фронта и является членом Союза журналистов России в Москве.

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    Комментарии 10

    правду не задушишь не убьёшь!03 Сен 2022 в 23:10
    Домой

    Вечером на нас находит грусть порой порой
    Сердце ноет сердце просится домой домой
    Взвоет ветер над бараками
    БМП нам лязгнет траками

    Домой домой пора домой
    Взвоет ветер над бараками
    БМП нам лязгнет траками
    Домой домой пора домой.

    Лучше молодым любить а не воевать не убивать
    Не цевье а руки девичьи в руках держать
    Пуля просвистит пронзительно
    АКМ встрещит презрительно
    Плевать плевать на все плевать
    Пуля просвистит пронзительно
    АКМ встрещит презрительно
    Плевать плевать на все плевать

    Мальчики опять надеются что бой — последний бой
    Ждут они когда приказ придет домой домой
    Голуби взворкуют радостно
    И запахнет воздух сладостно
    Домой домой пора домой
    Голуби взворкуют радостно
    И запахнет воздух сладостно
    Домой домой пора домой

    Утром солнце вспыхнет весело над той горой
    Наконец мы снова встретимся с семьей с братвой
    Солнышко пригреет лучиком
    Ивушка помашет прутиком
    Домой домой пора домой
    Солнышко пригреет лучиком
    Ивушка помашет прутиком
    Домой домой пора домой

    @ Сектор Газа
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