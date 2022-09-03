Следком попросили проверить на унижение клип-пародию комика Александра Гудкова «Я узкий»

Глава общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков попросил Следственный комитет проверить клип комика Александра Гудкова «Я узкий» на унижение чести и достоинства русских по национальному признаку. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой автора заявления.

Около месяца назад певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил патриотичную песню «Я русский». А буквально на днях на ютуб-канале «Чикен карри» вышел клип на песню от Гудкова — «Я узкий». На данный момент он набрал 1,2 миллиона просмотров.



Клип привлек внимание председателя общественного объединения «Гражданский комитет России». Он обратился в СК с просьбой дать ролику правовую оценку и проверить его на наличие признаков преступления. Речь идет о статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание по ней предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным СПАРК, в ЕГРЮЛ не зарегистрировано межрегиональное общественное движение с названием «Гражданский комитет России». На его странице в соцсети сказано, что оно является добровольным общественным объединением.

