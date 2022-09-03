На митинг в Праге собрались более 70 тысяч человек

Около 70 000 человек собрались на Вацлавской площади в Праге 3 сентября на трехчасовую демонстрацию против политики чешского правительства, сообщает iDnes.
Организаторы акции «Чехия на первом месте» призвали к отставке правительства и заявили, что если этого не произойдет, они устроят забастовку.
«Цель нашей демонстрации — перемены, в основном, в решении вопросов цен на энергоносители, особенно на электричество и газ, которые уже этой осенью грозят разрушением нашей экономики. Мы призвали премьер-министра Петра Фиалу к переговорам с нами, но, к сожалению, ответа нет. Поэтому мы будем продолжать настаивать на отставке правительства», — сказал соорганизатор мероприятия Йиржи Гавел.
Премьер-министр Фиала заявил, что митинг организовали пророссийские силы, «близкие к крайним позициям» и не поддерживающие интересы Чехии. Вместе с тем он подчеркнул, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.