Полиция остановила полет каршеринга на Обводном канале. По жилам водителя текла смесь коньяка с кока-колой

Ночная прогулка на каршеринге по центре Петербурга закончилась для водителя-мигранта двумя административными протоколами. В салоне автомобиля нашли пассажира и незамысловатый питейный набор из коньяка, колы и набора стаканчиков.



Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 3 сентября мимо инспекторов ДПС у Царскосельского железнодорожного моста пролетел каршеринговый автомобиль. На требование остановиться водитель лишь прибавил газу. На пересечении набережной Обводного канала и улицы Черняховского его удалось догнать.

