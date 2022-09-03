Полиция остановила полет каршеринга на Обводном канале. По жилам водителя текла смесь коньяка с кока-колой

Ночная прогулка на каршеринге по центре Петербурга закончилась для водителя-мигранта двумя административными протоколами. В салоне автомобиля нашли пассажира и незамысловатый питейный набор из коньяка, колы и набора стаканчиков.
Как сообщает «Дорожный инспектор», в ночь на 3 сентября мимо инспекторов ДПС у Царскосельского железнодорожного моста пролетел каршеринговый автомобиль. На требование остановиться водитель лишь прибавил газу. На пересечении набережной Обводного канала и улицы Черняховского его удалось догнать.
За рулем оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Алкотестер показал в его крови 0,662 мг/л спиртного. Гуляка превысил норму в 4 раза.
На мужчину составили два административных протокола о неостановке по требованию правоохранителей и вождении в нетрезвом виде. Вместе с пассажиром его доставили в отдел полиции, где с ними будут разбираться в связи с нарушением миграционного законодательства.
Водитель не в первый раз проводит время в полиции. В 2013 году его задерживали в Москве в связи с розыском сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана из-за грабежа. После возвращения на родину он отсидел 4,5 года, а после отправился уже в другую столицу России — Северную.