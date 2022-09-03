Работника автосервиса задержали после пьяного тест-драйва 20-летнего «Митсубиши» клиентки в Ульянке

Хмельного автослесаря поймали на чужом автомобиле в Кировском районе Петербурга. Алкоголь и желание покататься пересилили долг.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 сентября, накануне в полицию обратилась 47-летняя петербурженка, хватившаяся своего автомобиля. Чёрный «Митсубиши Галант» был доверен автосервису, но не дождался владелицу на проспекте Народного Ополчения, 46.



Машину отыскали в паре километров, на улице Солдата Корзуна. Рядом приходил в себя нетрезвый 37-летний сотрудник автосервиса, в прошлом которого, по данным «Фонтанки», год в колонии-поселения и трехлетнее лишение прав после смертельной аварии — в мае 2016 года за рулём БМВ Х5 он сбил пешехода на проспекте Наставников и уехал, не позвонив в скорую.

