    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощайте, господин президент

    Память о БесланеКадыров засиделся?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Работника автосервиса задержали после пьяного тест-драйва 20-летнего «Митсубиши» клиентки в Ульянке

    1824
    обсудить

    Хмельного автослесаря поймали на чужом автомобиле в Кировском районе Петербурга. Алкоголь и желание покататься пересилили долг.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 сентября, накануне в полицию обратилась 47-летняя петербурженка, хватившаяся своего автомобиля. Чёрный «Митсубиши Галант» был доверен автосервису, но не дождался владелицу на проспекте Народного Ополчения, 46.

    Машину отыскали в паре километров, на улице Солдата Корзуна. Рядом приходил в себя нетрезвый 37-летний сотрудник автосервиса, в прошлом которого, по данным «Фонтанки», год в колонии-поселения и трехлетнее лишение прав после смертельной аварии — в мае 2016 года за рулём БМВ Х5 он сбил пешехода на проспекте Наставников и уехал, не позвонив в скорую.

    В отдел полиции за протоколом о мелком хулиганстве он уехал уже пассажиром. Отвечать за катание на чужом автомобиле, вероятно, предстоит по уголовной статье: в главке уточнили, что решается вопрос о возбуждении дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close