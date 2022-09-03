В Красном Селе «Мерседес» с двумя мужчинами нырнул в пруд. Один выплыл, второй поверг в трепет «чудом»

Пассажир и водитель «Мерседеса» вынужденно завершили купальный сезон, нырнув в пруд вместе с машиной в Красносельском районе Петербурга 3 сентября. Выплыть самостоятельно смог только один.
«Жители Красного Села сегодня стали очевидцами чуда чудного! В центре пруда по воде ходил человек! Человек был весьма весёлый и показывал большой палец», — рассказали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». И тут же раскрыли интригу: присутствия духа не терял мужчина, под ногами которого тонул «Мерседес Бенц», оказавшийся в водоёме после встречи с «Хёндэ Солярисом».
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что авария случилась около часа дня на улице Юных Пионеров, 18. В съехавшей в пруд машине были двое. Оба благополучно выбрались из салона, но преодолевать десять метров до берега вплавь рискнул только один. Второй дождался поисково-спасательную службу на крыше затонувшего автомобиля. На берег его вернули на лодке и спасательном жилете.
Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. На месте работала полиция, вылавливать из пруда «Мерседес» предстоит собственнику.