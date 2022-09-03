В Красном Селе «Мерседес» с двумя мужчинами нырнул в пруд. Один выплыл, второй поверг в трепет «чудом»

Пассажир и водитель «Мерседеса» вынужденно завершили купальный сезон, нырнув в пруд вместе с машиной в Красносельском районе Петербурга 3 сентября. Выплыть самостоятельно смог только один.



«Жители Красного Села сегодня стали очевидцами чуда чудного! В центре пруда по воде ходил человек! Человек был весьма весёлый и показывал большой палец», — рассказали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». И тут же раскрыли интригу: присутствия духа не терял мужчина, под ногами которого тонул «Мерседес Бенц», оказавшийся в водоёме после встречи с «Хёндэ Солярисом».

