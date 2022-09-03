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    «В душе он велосипедист». Водитель «Шкоды» в центре Петербурга озадачил очевидцев дерзким маневром

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    5 комментариев

    Петербургские автолюбители стали свидетелями нахального маневра, который произвел один из автомобилей в центре города, на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. Видео, на котором запечатлено нарушение сразу нескольких правил, опубликовали 3 сентября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Пока все остальные машины стояли на красный, а пешеходы пересекали дорогу на зеленый, серая Skoda Octavia выехала за стоп-линию, подождала, пока пешеходный переход освободится, и развернулась прямо на нем под изумление других участников движения. Уже следом за иномаркой проскочить на мигающий зеленый успели велосипедисты, которые, скорее всего, были удивлены не меньше.

    «В душе он велосипедист», — шутят в комментариях из-за схожей с велосипедистами манеры вождения и непредсказуемости. «Он обязан был спешиться и протолкать автомобиль по переходу пешком», — написал еще один пользователь. Другие требуют привлечь водителя к ответственности.

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    Комментарии 5

    Guddd-Head03 Сен 2022 в 21:30
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