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    Таксист игнорирует светофор и сносит человека на моноколесе. Смертельное ДТП в Москве попало на видео

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    4 комментария

    Смертельное ДТП в Москве 3 сентября зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

    Как сообщает столичный дептранс, на Профсоюзной улице, 102, столкнулись автомобиль и пешеход, двигавшийся на моноколесе.

    телеграм-канал прокуратуры Москвы

    По информации городской прокуратуры, таксист выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На записи видно, что он летит, когда другие машины уже встали. На моноколесе ехал 34-летний мужчина. Он скончался на месте.

    телеграм-канал столичного дептранса

    По факту ДТП проводится проверка, прокуратура контролирует её ход.

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