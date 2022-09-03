Таксист игнорирует светофор и сносит человека на моноколесе. Смертельное ДТП в Москве попало на видео

Смертельное ДТП в Москве 3 сентября зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
Как сообщает столичный дептранс, на Профсоюзной улице, 102, столкнулись автомобиль и пешеход, двигавшийся на моноколесе.
телеграм-канал прокуратуры Москвы
По информации городской прокуратуры, таксист выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На записи видно, что он летит, когда другие машины уже встали. На моноколесе ехал 34-летний мужчина. Он скончался на месте.
телеграм-канал столичного дептранса
По факту ДТП проводится проверка, прокуратура контролирует её ход.