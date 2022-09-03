СКА упустил преимущество в две шайбы, но сумел забить в овертайме и победить в первом матче сезона

Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 против «Салавата Юлаева». Встреча проходила 3 сентября в Петербурге.
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Голы за СКА забили Артем Федоров (7-я минута) и Александр Волков (55). «Салават Юлаев» сумел отыграться и перевести игру в овертайм благодаря точным броскам Сергея Шмелева (56) и Александра Хмелевского (59).
В овертайме победную шайбу за СКА забил Дамир Жафяров.
Следующий матч СКА сыграет 5 сентября в Петербурге против «Барыса».