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    Водитель уснул посреди трассы «Кола». А потом удирал от ДПС до Косыгина, где финишем стало ДТП

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    Полицейские 3 сентября задержали нарушителя в результате долгой ночной погони. Она началась в Ленинградской области, а закончилась в Петербурге.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», около 2 часов ночи инспекторы ДПС заметили Mercedes Vito, стоящий на трассе «Кола» неподалеку от Кировска (Ленобласть). Они подошли узнать, вдруг водителю стало плохо, и увидели, что он спит за рулем. Когда начали будить, он нажал на газ. Полицейские организовали погоню.

    Гнали долго: по Мурманскому шоссе, Народной улице, по Октябрьской набережной до моста Александра Невского, по Заневскому проспекту и проспекту Косыгина, где водитель не смог преодолеть изгибы дороги и попал в ДТП. Это произошло около 2:25 у дома 2 по пр. Косыгина.

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    Водителя задержали. Как оказалось, это 38-летний мужчина из Костромской области, при себе у него были разрешительные карточки на оружие. От освидетельствования он отказался, но в нетрезвом состоянии сомневаться сложно: на видео он едва способен связывать слова друг с другом.

    Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него административные материалы по четырём статьям: за неостановку по требованию ГИБДД, за отказ от освидетельствования, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за неповиновение сотрудникам полиции. Позже придут и штрафы за превышение скорости. Автомобиль отправился на спецстоянку.

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