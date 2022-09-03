Президент Азербайджана Алиев: Мы можем в течение нескольких месяцев подписать мирное соглашение с Арменией

Азербайджан может в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирный договор с Арменией. Об этом в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
«Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подписать мирное соглашение», — цитирует его «Интерфакс».
Алиев считает, что такой вариант реален, если армянская сторона «проявит такую же волю».
Политик назвал одним из самых важных результатов переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном то, что стороны договорились о встрече министров иностранных дел обеих стран, чтобы начать обсуждение мирного соглашения.
От результатов переговоров будет зависеть многое, в том числе временные рамки и содержание договоренностей, но строиться они будут на основе пяти принципов, которые выдвинул Баку и принял Ереван. Среди них — взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга, отсутствие территориальных претензий и обязательства не предъявлять подобных претензий в будущем, а также отказ от угроз применения силы.