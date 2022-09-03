Президент Азербайджана Алиев: Мы можем в течение нескольких месяцев подписать мирное соглашение с Арменией

Азербайджан может в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирный договор с Арменией. Об этом в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев.



«Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подписать мирное соглашение», — цитирует его «Интерфакс».



Алиев считает, что такой вариант реален, если армянская сторона «проявит такую же волю».

