Россия потратила на беженцев больше 11 миллиардов рублей: новости вокруг спецоперации за 3 сентября

Так в начале спецоперации выглядела граница России и ДНР Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Споры вокруг «Северного потока» Накануне «Газпром» полностью остановил газопровод. В компании это объяснили техническими неисправностями. Пресс-секретарь Еврокомиссии назвал это решение «цинизмом» и подтверждением «ненадежности России как поставщика». Еврокомиссар по вопросам экономики добавил, что Евросоюз ждет от России соблюдения газовых контрактов, однако готов к их неисполнению.

Далее «Газпром» и Siemens Energy AG (отвечает за упомянутые неисправности) сделали ряд противоречивых заявлений: Siemens: технические причины для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток» отсутствуют; «Газпром»: Siemens участвует в ремонтных работах и готова устранять неисправности турбин, однако их негде ей ремонтировать; По сообщению Reuters, Siemens по состоянию на 00:00 (по Москве) 3 сентября не была задействована в технических работах и не получала заявку на техобслуживание от «Газпрома»; сама Siemens никак не стала комментировать заявление о том, что ей негде ремонтировать турбины.

Помощь беженцам Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, беженцам из Донбасса и с Украины, а также жителям территорий, пострадавших от боевых действий, оказана материальная помощь на сумму более 11 миллиардов рублей. — Беженцам с территории Украины и Донбасса выплачено по решению правительства РФ более 7,6 миллиарда рублей в качестве единовременной материальной помощи. На пострадавших территориях Украины аналогичная помощь оказана почти на 3,4 миллиарда рублей, — сказал собеседник агентства.



По последним данным, в Россию прибыли более 3,8 миллиона беженцев. Из них 613 тысяч — дети. Проблемы с визами Визы в США необходимы 56 членам российской делегации, которая собирается посетить Генассамблею ООН. Однако по состоянию на 1 сентября визу не получил ни один из них. Об этом Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, сообщил генсеку организации Антониу Гуттеришу. Небензя призвал его посодействовать решению вопроса.

Пресс-служба генсека ответила, что активно контактирует с США по поводу этой проблемы.