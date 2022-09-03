В Петербурге по делу о хищении 11 млрд задержали гендиректора. Его компания готовится строить завод под эгидой правительства

Пока правительство Тувы согласовывает детали строительства завода по производству вездеходов с компанией из Петербурга, в городе на Неве с полицейскими объясняется её гендиректор. Ему аукнулось прошлое на казахском предприятии, откуда вместе со специалистами исчезли 11 миллиардов рублей.

О задержании 49-летнего мужчины, который находится в межгосударственном розыске, 3 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранительные органы Казахстана интересуются им по делу о мошенничестве; по делу задержанный накануне днём на Вознесенском проспекте проходит обвиняемым.



«В период с 2013-го по 2021 год злоумышленник, находясь в городе Усть-Каменогорск Республики Казахстан, в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение чужого имущества, <…> после совершения преступления скрылся», — говорится в информации о розыске.

Как пишет 47news, речь идёт о 66 млрд тенге (11,2 млрд рублей), по версии следствия, похищенных с крупнейшего в Казахстане автосборочного производства «Азия Авто». Под подозрением у местной полиции бывший гендиректор, которого задержали и отпустили в Петербурге.



Мужчина является гражданином России и не подлежит выдаче. Обвинения в свой адрес он отрицает.

Кроме него полиция Казахстана интересуется главой холдинга «БИПЭК Авто — Азия Авто», которого на родине также ждёт уголовное дело. В сентябре прошлого года Генпрокуратура РФ запретила его выдавать. Об этом писала «Газета.Ru», рассказывая о развале крупнейшего автохолдинга республики. Сам бизнесмен неоднократно заявлял о рейдерском захвате активов со стороны одного из властных кланов Казахстана.

По данным СПАРК, оба выходца из казахского предприятия в России продолжили заниматься автотранспортом. Бывший глава холдинга в марте 2021-го зарегистрировал в Петербурге компанию, её возглавляет 49-летний бывший коллега по «Азия Авто».

