Собака в лесу под Петербургом застрелила охотника

Мужчина погиб в Тосненском районе Ленинградской области при странных обстоятельствах. Об этом 3 сентября пишет 47news.
В ночь на 3 сентября два охотника сообщили в службу «112», что в лесу у заброшенной деревни Конечки от огнестрельного ранения умер их 47-летний товарищ. На охоту они отправились поздно вечером 2 сентября, ружье и карабин сложили на заднее сиденье машины. 47-летний мужчина курил рядом, в салоне вертелась собака. Она, по словам заявителей, каким-то своим движением привела в действие спусковой механизм карабина (он не был поставлен на предохранитель). Пуля пробила дверь автомобиля, раздробила человеку руку и засела в печени. Мужчина, по предварительным данным полиции, скончался от кровопотери.
Полиция искала охотников несколько часов, выясняя их местоположение с помощью геопозиции.
Следственный комитет Ленинградской области выясняет обстоятельства инцидента.