Японская компания Hino Motors отказалась строить завод в Подмосковье

Hino Motors, дочерняя компания Toyota, решила не продолжать строительство завода по сборке грузовиков в Химках (Подмосковье), сообщают 3 сентября «Ведомости» со ссылкой на японский телеканал NHK.



Стройку закрыли из-за налоговых проблем, а не в связи с ситуацией на Украине, объясняется в сообщении. А также отмечается, что ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию рассматривается как временное.



В 2017 году правительство Московской области объявило о предстоящем строительстве завода по выпуску мало- и среднетоннажных грузовиков Hino. Вице-президент Hino Motors Ltd Сатору Мори объяснял выбор региона тем, что он обладает «самым большим спросом на грузовики» и в нем работает «высококвалифицированный персонал». При этом в планах Hino Motors — удвоение объема мировых продаж к 2025 финансовому году за счет укрепления положения в России и Юго-Восточной Азии.

