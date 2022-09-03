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    Японская компания Hino Motors отказалась строить завод в Подмосковье

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    Hino Motors, дочерняя компания Toyota, решила не продолжать строительство завода по сборке грузовиков в Химках (Подмосковье), сообщают 3 сентября «Ведомости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

    Стройку закрыли из-за налоговых проблем, а не в связи с ситуацией на Украине, объясняется в сообщении. А также отмечается, что ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию рассматривается как временное.

    В 2017 году правительство Московской области объявило о предстоящем строительстве завода по выпуску мало- и среднетоннажных грузовиков Hino. Вице-президент Hino Motors Ltd Сатору Мори объяснял выбор региона тем, что он обладает «самым большим спросом на грузовики» и в нем работает «высококвалифицированный персонал». При этом в планах Hino Motors — удвоение объема мировых продаж к 2025 финансовому году за счет укрепления положения в России и Юго-Восточной Азии.

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