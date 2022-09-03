    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощание с Горбачевым

    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Детям Беслана» в Петербурге принесли цветы

    757
    1 комментарий

    В Петербурге у памятника «Детям Беслана», расположенного на территории храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 3 сентября состоялась акция памяти, посвященная годовщине трагедии в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

    Литию по погибшим отслужил настоятель храма отец Андрей. В церемонии приняли участие представители Смольного и Законодательного собрания, они возложили к памятнику цветы. Дети передали в музей школы №1 Беслана фигурку ангела-хранителя.

    ПоделитьсяПоделиться

    В самом Беслане заканчивается трёхдневная вахта памяти, которая началась 1 сентября со школьного звонка в 9:15 мск. Именно в это время 18 лет назад раздался первый выстрел террористов.

    В 2004 году террористы в течение трёх дней удерживали в бесланской школе №1 1128 заложников: детей, родителей и учителей. Погибли 334 человека, среди них 186 детей. В 2006 году 3 сентября стало Днем памяти и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close