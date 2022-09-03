«Детям Беслана» в Петербурге принесли цветы

В Петербурге у памятника «Детям Беслана», расположенного на территории храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 3 сентября состоялась акция памяти, посвященная годовщине трагедии в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Литию по погибшим отслужил настоятель храма отец Андрей. В церемонии приняли участие представители Смольного и Законодательного собрания, они возложили к памятнику цветы. Дети передали в музей школы №1 Беслана фигурку ангела-хранителя.
В самом Беслане заканчивается трёхдневная вахта памяти, которая началась 1 сентября со школьного звонка в 9:15 мск. Именно в это время 18 лет назад раздался первый выстрел террористов.
В 2004 году террористы в течение трёх дней удерживали в бесланской школе №1 1128 заложников: детей, родителей и учителей. Погибли 334 человека, среди них 186 детей. В 2006 году 3 сентября стало Днем памяти и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.