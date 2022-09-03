«Детям Беслана» в Петербурге принесли цветы

В Петербурге у памятника «Детям Беслана», расположенного на территории храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 3 сентября состоялась акция памяти, посвященная годовщине трагедии в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



Литию по погибшим отслужил настоятель храма отец Андрей. В церемонии приняли участие представители Смольного и Законодательного собрания, они возложили к памятнику цветы. Дети передали в музей школы №1 Беслана фигурку ангела-хранителя.

