Не только календарь. Петербургские водители переворачивают автомобили

3 сентября в Петербурге переворачивают не только календари, но и машины. Сразу два таких ДТП произошло в первой половине дня.



На Арсенальной набережной утром перевернулся легковой автомобиль, сообщил читатель «Фонтанки» Вячеслав. Водитель цел, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

