    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощание с Горбачевым

    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Не только календарь. Петербургские водители переворачивают автомобили

    3494
    обсудить

    3 сентября в Петербурге переворачивают не только календари, но и машины. Сразу два таких ДТП произошло в первой половине дня.

    На Арсенальной набережной утром перевернулся легковой автомобиль, сообщил читатель «Фонтанки» Вячеслав. Водитель цел, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    читатель «Фонтанки» Вячеслав

    ПоделитьсяПоделиться

    В посёлке Щеглово под Петербургом (Всеволожский район) «Пежо» опрокинул «Газель», рассказывают в «ДТП и ЧП».

    Точные обстоятельства аварий выясняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close