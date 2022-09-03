В Петербурге можно купить парочку водонапорных башен. И что с ними потом делать?

В Петербурге и области продают и сдают в аренду сразу три водонапорные башни. «Фонтанка» присмотрелась к объявлениям владельцев и задумалась, что из этой идеи может выйти.

Лот №1. Башня в Зеленогорске рядом с пляжем

Самый привлекательный объект из списка — бывшая водонапорная башня в курортном Зеленогорске. Как утверждается в объявлении, пять минут от ж/д станции и пятнадцать от пляжа. Цена вопроса — 4,8 млн рублей.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться





Продавец уточняет, что статуса объекта культурного наследия башня не имеет. Это облегчит задачу будущим собственникам: распоряжаться таким зданием можно куда как более вольно. Водопровод заморожен, а вот оплаченное электричество обещают подключить вот-вот. Площадь башни — 40 кв. м, высота — 22 м. Отдельно оговаривается размер земельного участка — 72 кв. м.



«Лично я считаю, что какой-то коммерческий интерес должен быть к этому [объекту]. Девушка позвонила, спросила, можно ли там сделать ресторан на первом этаже, а потом уровни и на втором-третьем этажах — отель небольшой. Конечно, да. Можно и смотровую площадку [организовать] наверху», — рассказал «Фонтанке» продавец недвижимости. Он уточнил, что сейчас внутри башни нет лестницы, поэтому строить её придется дополнительно.



В феврале этот объект уже продавали. Судя по публикациям в СМИ, за башню просили 5 млн вместо нынешних 4,8. В итоге владелица сняла недвижимость с продажи. Журналистам она объяснила, что все-таки не смогла расстаться со зданием и решила обустроить там дачу.

Лот №2. Миниатюрная башня в Шушарах

В здании бывшей водонапорной башни в Шушарах сейчас находится магазин продуктов. Площадь соответствующая — 15 кв. м, высота первого, и единственного, этажа — 3 м. Можно построить и второй этаж, но сейчас лестницы внутри здания нет. Объект сдают за 24,5 тыс. рублей в месяц. Торг, как указано в объявлении, возможен.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться





«Долгое время [башня] стояла, это было имущество города. Её продали с торгов, но не мне, я её купила год назад. Магазин на первом этаже там уже находился. Были немножко другие ожидания. Это очень депрессивный район, и ещё там проблемы с коммуникациями, так скажем. У меня остались планы пообщаться с администрацией и попытаться сделать там что-то для детей, возможно, даже в несколько этажей. Переживаю, что это так и останется в проекте. Районом нужно заниматься вплотную, вокруг там только продажа алкоголя и табака. В Шушарах мало что есть для детей и молодежи, а развиваться хочется именно в этом направлении. Подростков много, а заняться им нечем», — поделилась с «Фонтанкой» собственница здания.



Петербурженка считает, что в башне возможно организовать и другие коммерческие проекты, например парикмахерскую или продажу кофе to go. По словам владелицы, она размышляет и о продаже здания, но сумму, за которую готова продать объект, она пока назвать не готова.

Лот №3. Финская постройка в Выборге для серьезных господ

Здание, которое продают в Выборге за 65 млн рублей, построили в 1930 году финны. Площадь здания и участка впечатляет: около 2 050 и 2 700 кв. м соответственно. Высота постройки — 31 метр. Есть централизованное водоснабжение и электричество в 150 кВт. Плюсом, как уверяет автор объявления, идут хороший вид на город с Батарейной горы и наличие места для парковки.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться





Этот же объект можно снять в аренду за 350 тыс. в месяц. Предложения о ведении совместного проекта тоже рассматривают. В разговоре с «Фонтанкой» продавец уточнил, что у собственника уже есть несколько идей на примете. От раскрытия подробностей владелец, увы, воздержался.

С вопросом о том, как можно использовать такие помещения после покупки или аренды, мы обратились к экспертам. Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина считает, что применение можно найти всем трем объектам:



Башню в Зеленогорске неподалеку от берега Финского залива она видит как мини-отель, апартаменты для сдачи в аренду или даже частный дом для проживания. Здание в Шушарах, по мнению Шарыгиной, можно использовать как дом быта. Поскольку башня находится в спальном районе, проект должен обслуживать интересы жителей окружающих домов. Возможно и распределение функций по этажам: детские классы, развлечения, спорт, магазины.

Из башни в Выборге можно сделать офисный центр с креативными пространствами, концертный зал, свадебный холл или холл для мероприятий, а часть объекта отдать под отель. Специалисты обращают внимание на то, что специфическая планировка и небольшая площадь всегда требуют креативного подхода к организации. Руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg Игорь Кокорев перечисляет возможные варианты использования водонапорных башен: общественное питание, мини-отель, апартаменты, торговля или мероприятия. Обзорная площадка на башне может стать дополнительной фишкой проекта.



В качестве удачного примера Кокорев приводит Царское Село, где историческую водонапорную башню приспособили под культурно-досуговый комплекс с рестораном.



Фото: скрин bashnya-pushkin.ru Поделиться Поделиться





Правда, у того проекта было весомое преимущество: достаточно большая площадь и хорошая по меркам города локация. Шарыгина вспоминает сразу несколько успешных кейсов: например, башня в Утрехте (Нидерланды), которая была офисным центром, а в итоге превратилась в резиденцию. В Петербурге тоже есть пример отличного преобразования водонапорной башни — это башня Водоканала, где сейчас после капитального ремонта работает музей «Мир воды».



По словам вице-президента Becar Asset Management, главное — это эксклюзивный подход: «Водонапорные башни действительно являются интересными кейсами для редевелопмента. Они красивые, похожи на маяки, занимают немного места на земле и обладают видовыми характеристиками. Чем не повод для полета фантазии?»

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»