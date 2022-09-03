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    Иностранец, сбивший подростка напротив ТК на Гагарина, затормозил в полиции

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    Проблемы не только с дорожной полицией появились у водителя «Матиза», под колёсами которого пострадал школьник в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.

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    13-летний подросток угодил под колёса автомобиля напротив ТК «Питер» накануне в четвёртом часу дня. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчик переходил проспект Юрия Гагарина у дома 37 по правилам: на «зелёный» и по пешеходному переходу. Избежать аварии это не помогло. Школьника увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, полиция проводит проверку.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    За рулём «Дэу Матиз» сидел 58-летний гражданин Киргизии. По данным «Фонтанки», день для него закончился в отделе с протоколом о нарушении миграционного законодательства. В перспективе штраф, возможно, с билетом на родину.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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