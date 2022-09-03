Иностранец, сбивший подростка напротив ТК на Гагарина, затормозил в полиции

Проблемы не только с дорожной полицией появились у водителя «Матиза», под колёсами которого пострадал школьник в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.
13-летний подросток угодил под колёса автомобиля напротив ТК «Питер» накануне в четвёртом часу дня. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчик переходил проспект Юрия Гагарина у дома 37 по правилам: на «зелёный» и по пешеходному переходу. Избежать аварии это не помогло. Школьника увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, полиция проводит проверку.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
За рулём «Дэу Матиз» сидел 58-летний гражданин Киргизии. По данным «Фонтанки», день для него закончился в отделе с протоколом о нарушении миграционного законодательства. В перспективе штраф, возможно, с билетом на родину.