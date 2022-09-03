В ЗакС внесли законопроект о развитии у петербуржцев уважения к флагу города и Медному всаднику

Депутаты петербургского парламента предлагают дополнить городской закон о патриотическом воспитании несколькими новыми задачами. Они связаны с «формированием чувства уважения» к символам города. Законопроект опубликован на сайте ЗакСа.
К символам города парламентарии отнесли не только официальные (герб, флаг и гимн), но и исторические: Медный всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства, ангел на шпиле Петропавловского собора Петропавловской крепости.
Кроме того, предлагается повысить мотивацию к изучению и уважению истории Петербурга и объектов культурного наследия, а также создать условия для развития и поддержки инициатив по изучению истории города и защите памятников.
Закон «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» был принят в 2016 году. Сейчас он содержит только общефедеральные цели и задачи патриотического воспитания. К целям относится, например, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. К задачам — укрепление престижа службы в ВС РФ и правоохранительных органах, развитие волонтерского движения, освещение событий и явлений патриотической направленности для СМИ.
Также в законе прописаны полномочия Смольного и Законодательного собрания города в сфере патриотического воспитания.