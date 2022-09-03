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    США заявили о планах поставить Тайваню оружие на 1,1 млрд долларов

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    Государственный департамент США одобрил возможную поставку Тайваню вооружения на сумму 1,1 млрд долларов. Сообщение об этом появилось на сайте подконтрольного Пентагону агентства по оборонному сотрудничеству. Ведомство, в частности, отвечает за финансовое и техническое содействие иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

    Речь идет о трех контрактах. Первый, на 665,4 млн долларов, предусматривает продажу оборудования и логистической поддержки для радиолокационных станций Тайваня. Второй, на 355 млн долларов, включает поставку 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II. Третий — 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II и сопутствующей техники на 85,6 млн долларов.

    После одобрения Госдепа решение в течение 30 дней рассмотрят органы законодательной власти США.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, но Китай до сих пор считает его своей территорией и неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом. Однако Вашингтон продолжает поддерживать частично признанное государство.

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