США заявили о планах поставить Тайваню оружие на 1,1 млрд долларов

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Тайваню вооружения на сумму 1,1 млрд долларов. Сообщение об этом появилось на сайте подконтрольного Пентагону агентства по оборонному сотрудничеству. Ведомство, в частности, отвечает за финансовое и техническое содействие иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.



Речь идет о трех контрактах. Первый, на 665,4 млн долларов, предусматривает продажу оборудования и логистической поддержки для радиолокационных станций Тайваня. Второй, на 355 млн долларов, включает поставку 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II. Третий — 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II и сопутствующей техники на 85,6 млн долларов.

