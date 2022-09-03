Помогите 15-летней Оксане встать на ноги

Оксана родилась с тяжёлой патологией позвоночника, в результате которой она оказалась фактически прикованной к постели. Девочка перенесла несколько сложных операций. Сейчас, чтобы лечение не свелось к нулю и она смогла вставать и пытаться передвигаться, ей нужны индивидуальные ортезы. Но государство может компенсировать только часть их стоимости.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Снежана Корытко, 15 лет.



Врождённый порок развития спинного мозга.



Требуются ортопедические аппараты. Не хватает 380 900 рублей.

«Дочка родилась с тяжёлым пороком развития позвоночника — грыжей спинного мозга. В первый день жизни Снежану экстренно прооперировали, её спасли, но после операции дочка утратила чувствительность нижней половины тела.

К трём годам у неё началось искривление позвоночника и смещение костей таза. Врачи провели ещё одну операцию, но полностью выправить позвоночник не удалось — у дочки очень хрупкие кости, они бы не выдержали металлоконструкцию. Через два года стали деформироваться коленные суставы, и Снежана фактически оказалась прикованной к постели: ноги не разгибались.



В посёлке под Иркутском, где мы живём, врачи помочь дочке не могли, и нас направили на лечение в клинику Санкт-Петербурга. Там Снежане провели четыре операции, и ноги удалось выпрямить.

Сейчас ей необходимо вставать и пытаться передвигаться, иначе всё хирургическое лечение будет сведено к нулю. Для этого нужны специальные ортопедические аппараты, так как без поддержки хрупкие кости могут просто не выдержать нагрузки. Бесплатно такие аппараты нам не выдадут, так как их нужно сделать по индивидуальным размерам: правая нога Снежаны стала на 11 см короче левой. Из бюджета Фонда социального страхования нам готовы компенсировать лишь часть стоимости аппаратов. Но они очень дорогие, мне даже остальную сумму собрать не по силам — я одна воспитываю двоих детей, живём на пенсии и пособия. Пожалуйста, помогите!» Наталья Корытко, Иркутская область.



Александра Федосеева, травматолог-ортопед Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург):



«Снежане необходимо восстанавливать двигательные навыки в вертикальном положении и опорные функции ног. Для этого ей требуются ортопедические устройства, изготовленные по индивидуальным размерам, с учётом компенсации разницы в длине ног. Использование ортезов поможет снять дополнительную нагрузку с ног, предотвратить переломы и формирование пролежней».



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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

