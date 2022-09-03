Второй раз за неделю Босфор заблокировало судно, на этот раз идущее на Украину

После инцидента с сухогрузом Lady Zehma прошло три дня, и Босфорский пролив снова встал. На этот раз движение заблокировало судно, направляющееся на Украину, а не из неё.
Как сообщает Anadolu Agency, в ночь на 3 сентября поломка случилась у 107-метрового порожнего сухогруза Briza. Он бросил якорь в районе Кандилли. К судну подошли два буксира, и благодаря усилиям береговой охраны его пришвартовали в районе Ахыркапы, где оно встало на якорь.
ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны передаёт, что движение судов в проливе уже восстановлено.
Вечером 1 сентября, напомним, Босфор перекрыла Lady Zehma, направлявшаяся с Украины в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы. Она села на мель. 2 сентября её отбуксировали в район Ахыркапы и движение восстановили.