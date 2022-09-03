Mercedes vs «Жигули». Медики в скорой стали свидетелями ДТП на Васильевском и помогли пострадавшим

Два человека были госпитализированы после аварии на Васильевском острове в ночь со 2 на 3 сентября.



Как сообщает «Дорожный инспектор», по предварительной информации, около 23 часов на Малом проспекте В.О., 39, у пересечения с 13-й линией, столкнулись ВАЗ и Mercedes. Пострадали две женщины: водитель «Мерседеса» и пассажир ВАЗа. Обе в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Мариинскую больницу.

