Далёкий циклон не отпускает. В Петербурге холодно, возможен дождь

В Петербург вернулось солнце, но не лето. Впрочем, зонтики тоже могут понадобиться.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди при умеренном ветре. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем поднимется до 11–13.



«Сегодня Северная столица останется на западной периферии далёкого циклона, и в атмосфере над регионом продолжат господствовать холодные воздушные массы. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

