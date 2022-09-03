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    Далёкий циклон не отпускает. В Петербурге холодно, возможен дождь

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    В Петербург вернулось солнце, но не лето. Впрочем, зонтики тоже могут понадобиться.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди при умеренном ветре. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем поднимется до 11–13.

    «Сегодня Северная столица останется на западной периферии далёкого циклона, и в атмосфере над регионом продолжат господствовать холодные воздушные массы. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 3 сентября за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, без существенных осадков, от 9 до 21 градуса в течение суток. А сегодня и ночная, и дневная температура, по оценке сервиса, пониженные. Самое холодное 3 сентября выдалось в 1979 году — плюс 4 днём, а самое тёплое — в 1963 году, летние 26 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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