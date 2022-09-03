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    Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост

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    Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа.

    "Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", - цитирует Эдерера РИА Новости 2 сентября.

    По его словам, отношения Москвы и Брюсселя развивались в негативном ключе еще с 2014-го года, а военная операция на Украине «стерла фактически все, что можно назвать отношениями между Евросоюзом и Россией». Эдерер добавил, что пять лет он пытался справиться с задачей стабилизировать сложные отношения.

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