Москвичка потеряла двухгодовалого малыша, прохожие выловили его из пруда

Доследственная проверка организована сотрудниками столичного Следственного комитета после того, как малыша достали из Мосфильмовского пруда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 2 сентября.



Мать потеряла мальчика, которому год и 10 месяцев, во время прогулки в одном из дворов на улице Довженко. Женщина начала самостоятельные поиски ребенка. Спустя короткое время непоседу случайные прохожие нашли в пруду и незамедлительно вытащили из воды.