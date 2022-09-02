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    Москвичка потеряла двухгодовалого малыша, прохожие выловили его из пруда

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    Доследственная проверка организована сотрудниками столичного Следственного комитета после того, как малыша достали из Мосфильмовского пруда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 2 сентября.

    Мать потеряла мальчика, которому год и 10 месяцев, во время прогулки в одном из дворов на улице Довженко. Женщина начала самостоятельные поиски ребенка. Спустя короткое время непоседу случайные прохожие нашли в пруду и незамедлительно вытащили из воды.

    Малыша госпитализировали в медицинское учреждение, а матерью заинтересовались в следственных органах. В отношении нее могут возбудить дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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