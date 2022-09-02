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    В Египте по пути в аквапарк перевернулся туристический автобус. Восемь человек погибли

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    Восемь пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Египте. Еще 40 получили ранения, об этом 2 сентября сообщает издание «Аль-Ахрам» со ссылкой на медслужбы.

    Авария произошла вблизи местного курорта Айн-Сохна. Сообщается, что туристы направлялись в аквапарк Эль-Галала, чтобы провести там день. Установлено, что водитель наехал на блок ограждения, после чего автобус перевернулся и фактически развалился на части.

    Количество жертв может увеличиться, так как 15 человек получили серьезные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии. Из восьми погибших шестеро — женщины. Также скончались мужчина и ребенок. Гражданство туристов пока неизвестно.

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