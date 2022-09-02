В Египте по пути в аквапарк перевернулся туристический автобус. Восемь человек погибли

Восемь пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Египте. Еще 40 получили ранения, об этом 2 сентября сообщает издание «Аль-Ахрам» со ссылкой на медслужбы.



Авария произошла вблизи местного курорта Айн-Сохна. Сообщается, что туристы направлялись в аквапарк Эль-Галала, чтобы провести там день. Установлено, что водитель наехал на блок ограждения, после чего автобус перевернулся и фактически развалился на части.