В Петербурге скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Сергей Николаев скончался в Петербурге в возрасте 46 лет. Об этом в своем сообществе сообщил театр «Комедианты» 2 сентября.



«Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете», — написали его коллеги.

Прощание с актером пройдет в понедельник, 5 сентября, в здании театра на Лиговском проспекте. Причина смерти Николаева не сообщается.

Артист прослужил в театре «Комедианты» 23 года. Телезрителям он запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Литейный», «Тайны следствия», «Мажор-2».