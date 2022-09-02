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    В Петербурге скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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    Актер Сергей Николаев скончался в Петербурге в возрасте 46 лет. Об этом в своем сообществе сообщил театр «Комедианты» 2 сентября.

    «Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете», — написали его коллеги.

    Прощание с актером пройдет в понедельник, 5 сентября, в здании театра на Лиговском проспекте. Причина смерти Николаева не сообщается.

    Артист прослужил в театре «Комедианты» 23 года. Телезрителям он запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Литейный», «Тайны следствия», «Мажор-2».

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