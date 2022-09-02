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    Смольный утвердил программу приватизации на 2023 год. На продаже городского имущества хотят заработать 60 млн рублей

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    Смольный утвердил программу приватизации городского имущества на 2023–2025 годы. Документ за подписью губернатора Александра Беглова появился на портале электронного опубликования 2 сентября.

    Как следует из документа, в 2023 году власти Петербурга хотят продать два объекта. Один из них — расселенный в связи со строительством ЗСД дом на Канонерском острове (№ 15, лит. А). В 2016 году пятиэтажную хрущёвку расселили вместе с тремя соседними домами из-за близости к ЗСД. На сегодняшний день дом отключён от сетей и никак не эксплуатируется. Второй — водонапорная башня в усадьбе Осиновая роща Парголово (Межозерная улица, 14, корпус 2). Здание является объектом культурного наследия. По данным портала www.citywalls.ru, она построена между 1869 и 1890 годами. Башня надстроена, заброшена, перекрытия частично обрушены.

    В Смольном рассчитывают, что продажа этих двух зданий принесет в бюджет в 2023 году 58,9 млн рублей.

    В 2024 и 2025 годах приватизация городского имущества не планируется.

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