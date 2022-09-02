В Петербурге суд арестовал гражданина Украины, обвиняемого в насилии над 14-летней

Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу Александра Деркача, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом 2 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Было установлено, что Деркач, находясь на тротуаре у дома 17 по Владимирскому проспекту, домогался до 14-летней девочки-подростка, вопреки ее воле и желанию.



Следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый является гражданином Украины и не имеет ни регистрации, ни места жительства на территории России. Деркач просил у суда более мягкую меру. Суд выбрал СИЗО.

