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    В Петербурге суд арестовал гражданина Украины, обвиняемого в насилии над 14-летней

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    Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу Александра Деркача, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом 2 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Было установлено, что Деркач, находясь на тротуаре у дома 17 по Владимирскому проспекту, домогался до 14-летней девочки-подростка, вопреки ее воле и желанию.

    Следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый является гражданином Украины и не имеет ни регистрации, ни места жительства на территории России. Деркач просил у суда более мягкую меру. Суд выбрал СИЗО.

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